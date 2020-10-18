محافظ بورسعيد يشارك الطلاب طابور الصباح ويتفقد عددا من المدارس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير وانتظام الدراسة داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، رافقه خلالها عدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وشارك اللواء عادل الغضبان، طلاب المدرسة طابور الصباح، موجها الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلامتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت جولة اللواء عادل الغضبان، المرور على مدارس "التحرير الإعدادية، وأسامة الشربيني" الإعداداية بنات، وأطلع على الإجراءات كافة داخل المدارس، للحفاظ على سلامة وأمان الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

وشدد "الغضبان" على الالتزام بالكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم للفصول، والالتزام بإجراءات التباعد بين الطلاب، وتوجيههم للاهتمام بالعناية الشخصية والنظافة باستمرار، والابتعاد عن التجمعات.

وخلال جولته، تأكد محافظ بورسعيد، من تنفيذ الإجراءات كافة، التي تضمن السلامة والأمان للطلاب، مؤكدا: "نسعى لتوفير مناخ آمن للطلاب بما يضمن انتظام سير العملية الدراسية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم لأول مرة".

ووجه المحافظ الطلاب، بمزيد من النشاط والحيوية والاهتمام بالتحصيل الدراسي الذاتي، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية التي طبقتها وزارة التربية والتعليم، في تحقيق مستوى دراسي متميز.

من جانب آخر، قال دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه سلمت الكتب المدرسية، بنسبة 90% للمرحلة الابتدائية، و85% للإعدادية، و90% للتعليم الثانوي الفني، مؤكدا أنه تابع أعمال النظافة والتجميل حول المدارس، وإزالة الأكشاك والإشغالات والباعة الجائلين، وتم الانتهاء من أعمال النظافة الخاصة بالمباني المدرسية والفنية، والأسوار وأعمال التعقيم، واتخاذ الإجراءات كافة، لتفعيل الاشتراطات الصحية اللازمة، من حيث تجهيز حجرات العزل الصحي والزائرات الصحيات بالمدارس.

وشدد "باهي"، على تأمين المدارس وسلامة الطرق المؤدية إليها، موضحا أن إدارة أمن المديرية والإدارات التعليمية، وقعت بروتوكولا مع مديرية الأمن والأحياء، لتأمين طلاب المدارس والمناطق المحيطة بها، من خلال الأقسام التابعة لها، بالإضافة لقيام الأحياء بأعمال النظافة والتطهير والتجميل، وإزالة الحشائش بالمدارس الواقعة بنطاق كل حي.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، دخول 4 مدارس الخدمة هذا العام، وهم: "بورسعيد الرسمية الدولية 2، وعفت الوهيدي بحي المناخ و منشية وهدان، والمجد جنوب بورسعيد، والمناصرة الصناعية غرب بورسعيد"، بالإضافة إلى 4 أخرى، بها منشات جديدة، وهي: "أم خلف، وزيدان سند، ومصر الحديثة، والرضوان الأساسية".