رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الطلاب تحية العلم: ترسخ روح الوطنية والولاء

أدى طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ، اليوم، تحية العلم في أولى لحظات انطلاق العام الدراسي الجديد، بالملعب الرئيسي في كلية التربية الرياضية، بمشاركة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الذي أكد أن هذه التحية ترسخ روح الولاء والانتماء والوطنية لدى الشباب، الذين توليهم الدولة اهتماما واضحا.

ورافق "دسوقي"، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وسط توافد الطلاب للدراسة وحضور المحاضرات، التي أعلنت جداولها قبل انطلاق العام الدراسي.

وعقب أداء تحية العلم، ألقى الدكتور عبدالرازق دسوقي، كلمة قصيرة، هنأ فيها القيادة السياسية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وبدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وللطلاب التوفيق والنجاح.

وقال "دسوقي" إن تحية العلم في افتتاح العام الجامعي، ترسيخ روح الولاء والانتماء والوطنية لدى شبابنا، الذين توليهم الدولة اهتماما واضحا.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة لها دور أساسي ومهم في بناء شخصية الطالب الجامعي، ليكون نافع لمجتمعه ووطنه، داعيا جميع الطلاب بالاشتراك في الأنشطة الطلابية، مع اتباع الإجراءات الإحترازية، طبقا لخطة الجامعة، مشددا على أن الأخيرة تبذل أقصى ما عندها من دعم و جهد لتخريج طلاب يواكبون سوق العمل.