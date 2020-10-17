رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تطبيق إجراءات مكافحة كورونا

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد، كليات الجامعة التي بدأت الدراسة بها اليوم، وهي كليات التربية النوعية وكلية الآداب والذكاء الإصطناعي والهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والزراعة والطب البشري والألسن والحاسبات والمعلومات والعلوم والتمريض ومعهد التمريض وكلية الطب البيطري، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وجاهزية المدرجات والمعامل للدراسة بها والتأكد من نظافة الكليات والمسطحات الخضراء، ومن المقرر عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد بمختلف كليات الجامعة.

ورافقه في الجولة الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والتقى "دسوقي" بالطلاب وهنأهم على بداية العام الدراسي الجديد ورحب بهم من جميع محافظات مصر في بيتهم الثاني جامعة كفرالشيخ.

وأكد أن الجامعة تحرص على توفير أفضل بيئة تعليمية وتوعوية للطلاب حيث تحدث مع الطلاب عن الحياة الجامعية مقدمًا لهم بعض النصائح المهمة التي تساعدهم على التفوق في دراستهم وتعينهم على إتمام عامهم الجامعي بدون أي معوقات.

كما هنأ رئيس الجامعة، العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد موجهًا بعرض الجداول على الشاشات الموجودة بمختلف كليات الجامعة وانتظامها من اليوم الأول مع جدية المحاضرات ووضوح الخطط الدراسية.

ووجه رئيس الجامعة، بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، وقال أن مصر غنية بعلمائها والدولة تستثمر في 27 جامعة حكومية لتقديم تعليم مجاني راق لبناء الإنسان.

وشدد "دسوقي" على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام،والحفاظ على التباعد الجسدى مسافة مترين فى المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات"ثابتة".

كما تضمنت الإجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وحث جميع الطلاب والطالبات على ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية والفعاليات التي تقام بالكليات لما لها من تأثير إيجابي وتعزيز لروح التعاون والانتماء لدى الطلاب، كما طالبهم بالمحافظة على جامعتهم ومنشآتها.

وأكد رئيس الجامعة على تطوير العملية التعليمية داخل جميع كليات جامعة كفر الشيخ للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعى وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطالب.

واطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ على المدن الجامعية وتسكين الطلاب الجدد والقدامى إضافةً إلى الطلاب الوافدين.