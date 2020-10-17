رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي الطلاب ويحذر من "الشائعات"

نظمت كليه التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، لقاءً تعريفياً خلال استقبال الطلاب الجدد والقدامى، في ظل مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، كما تضمن الحفل عروضاً فنية متنوعة، قدمها طلاب الكلية، بإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الأشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما قدم الطلاب أوبريت "في حب مصر"، بلغة الإشارة.

ورحبت عميد كلية التربية النوعية بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقالت إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الاحتفال، مشيرةً إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذاً لخطة إدارة الجامعة.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد، مؤكداً على أن الجامعة تقدر العملية التعليمية، وتسعى لتخريج "طالب متميز"، مشيراً إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية، مع التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات، سواء داخل الكلية أو عن بعد، متنمياً التوفيق للجميع.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبطال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه كلمة رحب فيها بالطلاب، وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية، وانضمامهم إلى أسرة الجامعة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وأشار "دسوقي" إلى أن كلية التربية النوعية غنية بقدرات طلابها الموهوبين، وأن الجامعة تبذل كل الجهد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب، والذي يساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات والإبداعات، وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات، مؤكداً قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعياً الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات، في مختلف نواحي الحياة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم، لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم، داعياً الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية، واحترام النظام والآداب العامة والإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية، مؤكداً على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، رياضية وثقافية وفنية وأدبية، لبناء شخصية الطالب.