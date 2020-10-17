تعليم كفر الشيخ توزع الهدايا على الطلاب بمشاركة الشرطة

وزعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والعقيد أشرف النويشي، مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، اليوم السبت، الهدايا على الطلاب بمختلف مدارس إدارتي شرق وغرب، ذات الفترتين الدراسيتين، ما لاقى استحسان الطلاب الذين عبروا عن سعادتهم مؤكدين أنه أول يوم دراسي وأول " يوم فرحة"، مشيرين إلى التزامهم بارتداء الكمامات داخل المدارس خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت "كشك" أن مدراس الإدارات الـ13 التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب، مشيرة إلى أنها تفقدت عددًا من المدارس وحضرت الطابور بالمدرسة الثانوية الصناعية للبنات ووزعت الكتب المدرسية في حقائب هدية على الطالبات، كما طمأنت الطالبات في كلمتها، وشكرتهن على التزامهن بارتداء الكمامات، كما تفقدت المدرسة الثانوية التجارية للبنات، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمدرستين على الالتزام، والتباعد وارتداء الكمامات.

وشددت "كشك"، على التزام الطلاب بالحضور، بحيث لن يكون هناك تهاون في ذلك، مطالبة باتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى استمرار مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة، والتأكد من الانتهاء من وضع الإطار العام والشكل النهائي للجداول الدراسية، والمراجعة الأخيرة لموقف تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم.

وأضافت وكيل الوزارة، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم بالمحافظة، ويتابع بنفسه مدى جاهزية المدارس واستعدادتها للعام الدراسي الجديد، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على صحة الطلاب لانطلاق عام دراسي متميز ومنضبط للطلبة بجميع المراحل في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد دون عقبات أو مشاكل.