طلاب جامعة أسيوط يبدأون عامهم الدراسي بتحية العلم

أدى طلاب جامعة أسيوط، اليوم الأحد، مراسم تحية العلم بأرض المخيم الكشفي فى أول أيام العام الجامعى الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كذلك بحضور لفيف من عمداء و وكلاء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد من القيادات والعاملين بقطاع رعاية الشباب وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية واتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور شحاتة غريب أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تم التشديد على ضرورة إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة الفيروسية ، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات ، موضحاً أنه تم التأكد من إعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية و التى تتوافق مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يمزج بين التعلم وجهاً لوجه والتعلم عن بعد ، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الإستفادة من أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة.

وفى سياق متصل دعا الدكتور شحاته غريب كافة الطلاب للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بالكلية والتى تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار، وزيادة خبراتهم الحياتيه ،مؤكداً على مدي تميز الأنشطة الطلابية وفعاليتها التى تساهم فى رفع تصنيف الجامعة علي مستوي الجامعات المصرية ،متمنياً عاماً دراسياً موفقاً للطلبة والطالبات فضلاً عن الالتزام بالدراسة التعليمية من أجل النجاح والتميز دائمًا.