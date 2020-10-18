الكمامات و"الشيكولاتة" في استقبال طلاب جامعة أسيوط بأول أيام الدراسة

استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، طلاب الجامعة على البوابة الرئيسية للحرم الجامعي في أول أيام العام الجديد 2020/ 2021.

وأكد "غريب" أنه بناء على توجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة التى شدد فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، فقد حرص في بداية اليوم على دخول الطلاب إلى بوابة الجامعة والتأكد من ارتدائهم الكمامات، كما تم توزيع الكمامات على الطلاب الداخلين بدونها وكذلك قياس درجة الحرارة والتأكد من سلامتهم قبل دخول الحرم.

وقام نائب رئيس الجامعة يشاركه أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وقيادات رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة، بتوزيع الحلوى و"الشيكولاتة" على الطلاب فور دخولهم من البوابة وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، كما تم توزيع مطبوعات إرشادية توضح السلوكيات الصحيحة الواجب على الطلاب التحلي بها، وكذلك أهم الوحدات والمرافق التي تعمل على خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي ورسم توضيحي لخريطة الحرم الجامعي.

كما أنه من المقرر أن تبدأ بعد قليل مراسم تحية العلم بحضور نواب رئيس الجامعة و القيادات الجامعية و الإدارية.

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قد أكد أن هذا العام تضمن استعدادًا خاصًا واستثنائيًا لتيسير تطبيق نظام التعليم الهجين على الطلاب والأساتذة، وهو النظام الذي من المقرر تطبيقه هذا العام بمختلف الجامعات المصرية والذي يدمج بين التعليم الحضوري بالكليات والحضور الإلكتروني للطلاب عبر المنصات التعليمية المختصة، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمنع التكدس في المؤسسات التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب مع مراعاة مراجعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، والتي تتضمن التزام الأفراد بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات الأيدي ومتابعة أعمال تطهير القاعات الدراسية والأسطح.