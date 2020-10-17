رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب ويشاركهم تحية العلم غدا

يستقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط غدا الأحد طلاب الجامعة على البوابة الرئيسية في أول أيام العام الجامعي الجديد 2020/2021، برفقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وقيادات رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أنه عقب استقباله للطلاب الجدد والقدامى والترحيب بهم، من المقرر أن يتوجه لأرض المخيم الكشفي لمشاركة الطلاب المراسم الرسمية لتحية العلم والاحتفال ببدء العام الجامعي والتي تتم سنوياً في أول أيام الدراسة، بحضور إدارة الجامعة وعمداء الكليات وقيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات الجامعة وممثلين عن الطلاب بكافة الكليات النظرية والعملية .

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب، أن مراسم تحية العلم سوف تجرى في تمام الساعة 8 صباحاً من يوم الاحد بأرض المخيم الكشفي بجوار بوابة ترعة الإبراهيمية والمواجه لكلية التربية، والتي من المقرر أن تتضمن تحية العلم وذلك لتعزيز روح الانتماء وإعلاء قيمة الوطن في نفوس الطلاب، يليها كلمات رسمية للترحيب بالطلاب، ومن المقرر أن تتضمن مراسم الاحتفال ببداية العام الجامعي الجديد تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية والفائزين في مهرجان الإبداع المسرحي في العام الجامعي السابق 2019/2020 .

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مراسم استقبال الطلاب وتحية العلم والاحتفال ببدء العام الجامعي الجديد سوف تتم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لمنع انتشار فيروس كورونا، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة كافة الأفراد داخل الحرم الجامعي.