خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد لطلاب المراحل التعليمية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلاً عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور مهم في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على كود الطالب والبريد الإلكتروني الموحد لكل طلاب المراحل التعليمية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات الحصول على كود الطالب

ـ الدخول على الرابط https://studea.emis.gov.eg/.

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ إدخال تاريخ الميلاد.

ـ تحديد المحافظة محل الميلاد.

ـ تحديد جنس الطالب.

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد لكل طلاب المراحل التعليمية

ـ أوضح وزير التعليم أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية وتوفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب.

ـ يمكن الدخول على برنامج Microsoft office من خلال الرابط:

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000006-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dEtO0AQt58dBmSr7zPBEF_8h8Sn7DmSmGpHbrfHN-hbl2xdsNYJ4bKUuNYY3xdd2SFVIuscIXwXbvzrbwRvgVwjUO8R-YtlqgSPDa6nXCbfQVjcEWs2jvsM5i-SDEBq1ovdjoMxq2hqvn5-y3hVCec0WQ6ZPwQoGPqDu1cXbXQ9I&nonce=637386170306254257.YmQ5ODM3OGItOTAxZC00YzIwLWIzOTAtZmEyYWE2OTE3NGIxNTJiNzk1ZDQtZDY5ZS00ZjY1LTlmNjItOWIwYTM2NmVjNzRk&redirect_uri=https%3a%2f%2fportal.microsoftonline.com%2flanding&ui_locales=en-US&mkt=en-US&client-request-id=d2195f03-d6c7-4110-821a-93e6f89f2c20

كما تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP://lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.

كما أشار الوزير إلى المنصات الإلكترونية المختلفة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

ووجه الوزيررسالة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، مع ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.