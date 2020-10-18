وزير التعليم: لم نرصد حالات يشتبه في إصابتها بكورونا بين التلاميذ

أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، أنَّ العام الدراسي الجديد، يسير بصورة منتظمة لليوم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أنَّ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتمّ تطبيقها بصورة دورية، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، موضحاً أنَّه لا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إنَّه لم يرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ في مختلف مراحل التعليم تزامناً مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد، مؤكّداً أنَّ كل السيناريوهات مطروحة حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات الصعبة في ظل جائحة كورونا.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه يتابع تقارير تعقيم المدارس على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة، موضحاً أنَّ جميع المقاعد الخشبية الذى يجلس عليها التلاميذ يتم تعقيمها بصورة دورية، منوهاً إلى أنَّ جميع أدوات التعقيم والتطهير متواجدة بوفرة في جميع المدارس.

يُذكر أنَّ شهدت مدارس الجمهورية صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إقبالاً كبيراً من قبل التلاميذ لحضور الدراسة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس وتواجد بوابات التعقيم على أبواب المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، مؤكّدة أنَّ خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.