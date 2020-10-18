الحزن يخيم على أسرة الشاعر بهاء الدين محمد لوفاة نجل شقيقه

حالة من الحزن الشديد تسيطر على الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، وعائلته، على إثر رحيل نجل شقيقه، الذي نعاه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "فادي ابن أخويا مش محتاج حاجة إلا الدعاء، اللهم ارحمه واغفرله وادخله الجنة دون حساب ولا سابق عذاب".

وكان الشاعر بهاء الدين محمد، اعتاد مؤخرًا سرد حكايات وتفاصيل عن أشعاره التي تغنى بها كبار المطربين.

واستعاد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، ذكريات كتابته لكلمات أغنية "قالي الوداع" للهضبة عمرو دياب، من ألبوم "علم قلبي" عام 2003.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "عمرو، بعتلي اللحن أركب عليه كلمات، بعد ساعة كلمني قالي إيه الأخبار؟ قولتله لسه ماكتبتش غير سطرين قالي سمعني".

وتابع: "قولتله، قالي الوداع وح أقوله إيه هو الوداع يتقال فيه إيه، فوجئت بصوته المليان فرحة بضحكة وقالي خِلصت خِلصت خلاص، وطريقة استقباله فرحتني وقعدت كملتها".

وأضاف "بهاء الدين"، قائلًا: "وهي دي الطاقة اللي بيديها لأي حد بيكتبله أو بيشتغل معاه".

كما حكى بهاء الدين محمد، عن علاقته بالفنان محمد منير، عندما طلب منه كتابة تتر مسلسل "المغني" الذي أدى بطولته محمد منير، وتناول سيرة حياته، قائلًا: "محمد منير طلب مني أكتب تتر مسلسله وقال لي أنا اخترتك لأني حاسس إنك أكتر شاعر ح يعرف يكتبني ويوصفني".

وتابع: "ولما كتبت رد فعله كان فرحان بيا وليا علشان ثقته كانت في محلها وقلت له أسجلك الكلام بصوتي علشان تسمعهم شتمتي بكوميدية، لأننا واخدين على بعض، وقال لي دانا أقولهالهم أحسن من خمسين بهاء الدين محمد، ومن حظ الكلام كان بلحن العبقري محمد رحيم".