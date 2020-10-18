شعراوى لـ رؤساء الأحياء: النظافة ومنع التعديات على رأس أولوياتنا

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ، ومحمد الفتاح آدم السكرتير العام، واللواء عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الإدارة المحلية، مطالباً القيادات المحلية بالأقصر بإبعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم علي التفاني في العمل.

وأشار وزير التنمية المخلية إلى أن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتحسين مستوي النظافة والمخلفات علي رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات.

التيسير على المواطنين

وشدد شعراوي علي أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير علي المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم علي استكمال باقي الخطوات والاجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع علي المواطن وتقنين مخالفات البناء التي يتم بمكن التصالح عليها.

وطالب شعراوي بأهمية الحزم والحسم في مواجهة ومنع أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، متابعا: "لازم نشتغل علي مدار اليوم، ونسمع مشاكل الناس، ونتواجد معاهم علشان نحصل علي رضاهم عما نقوم به ونقدمه".

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وطالب شعراوي، رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين، مضيفا: "شجعوهم على العمل بروح الفريق والعمل الجماعي".

وتابع شعراوي أن الوزارة مستمرة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وروساء المدن والأحياء والقيادات في مركز التنمية المحلية بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الأخري بالدولة بما يعود بالنفع في النهاية علي المواطن.

وناشد شعراوي، القيادات بالمحافظة بالعمل علي حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشروع إنشاء ورصف طرق مدينة الشمس ومدينة طيبة والصرف الصحي.

واستمع شعراوي ومحافظ الأقصر إلي شرح تفصيلي للطرق الجديدة والتي تضم طريق مدينة الشمس بطول 1.5 كيلو متر وعرض 40 متر والذي سيصل لمدينة طيبة وطريق من مدينة طيبة للطريق الصحراوي بطول 1.2 كيلو متر بعرض 6 أمتار وطريق من مدينة الشمس إلى محطة الصرف الصحي بطول 1.5 كيلو وعرض 8 متر والتي من المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوي ومحافظ الأقصر، مشروع الصرف الصحي المتكامل لقريتي المدامود والعشي، واستمعا إلى شرح مفصل من قيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجهة المنفذة للمشروع، حيث أكدوا أن المحطة ستعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب في اليوم ، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلاً.

وأكدوا أن المحطة تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من عملية التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ويتضمن الموقع مشروع صرف صحي متكامل لمركز ومدينة الزينية والذي يتضمن 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائي على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلي و5 قرى بها وتشمل قرى العشي والزينية بحرى، والمدامود بحرى، والمدامود قبلى، والصعايدة.

ومن المقرر أن يتم بعد الانتهاء من هذا المشروع المتكامل توفير خدمة الصرف الصحي لكل مدن المحافظة بنسبة 100%؜ والقري سيتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بها بـ14%؜ جديدة.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال تطوير الكورنيش وساحة سيدي أبوالحجاج ونقل معدية الأهالي والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة حوالي 185 مليون جنيه، وكذا تطوير السوق السياحي، حيث تم تركيب برجولات خشبية بطول الكورنيش وأعمال تشجير وإنارة ولاند سكيب ورصف.

وخلال الجولة أشاد شعراوي، بالجهود التي يقوم بها محافظ الأقصر وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والانتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجارية علي أرض المحافظة بمختلف القطاعات التي تمس حياة مواطني المحافظة والمترددين عليها.

وقال المستشار مصطفي ألهم أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارية خاصة الطرق والخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" خاصة بعد إطلاق وزير التنمية المحلية للمرحلة الثانية منها بالأقصر للتخفيف علي المواطنين من أبناء المحافظة في كافة القرى.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام المستمر من كافة العاملين بالمشروعات الجارية علي أرض المحافضة بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً علي سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية.