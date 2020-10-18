معلمة الدقهلية: بعض الطلاب يتحرشون بالمعلمات من الشباك الذي خلعه المحافظ

قالت كريمة إبراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالدقهلية والصادر ضدها قرار بالعزل من قبل محافظ الدقهلية بسبب واقعة الشباك الألومنتال، إن هذه الغرفة خاصة باجتماعات معلمات رياض الأطفال، وطلاب "المهني" الراسبون في التعليم، يقومون باقتحامها عن طريق هذا الشباك الذي خلعه المحافظ، ويتحرشون لفظياً وجسدياً بالمعلمات، ما دفعني لإغلاقه بالألومنتال وعدم فتحه نهائياً.

وأضافت إبراهيم لـ"الوطن"، أن "محافظ الدقهلية وصل للمدرسة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أيام، حيث كان المدرسون والمدرسات والموظفون يقومون بتنظيف المدرسة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد بسبب نقص العمال والفراشين، ونحن نعمل ذلك باستمرار مع العمال حبًا في المدرسة، وكنا ننقل المكاتب ونرتب المدرسة فتزامن مع زيارته فرأي المدرسة بالشكل الذي أغضبه.

وأكدت أن الواقعة تسببت في أذى نفسي كبير لأبنائها الأربعة، قائلة: "أنا ولادي كلهم خريجي جامعات، وعندي أحفاد، والواقعة أثرت جدًا في نفسيتي ونفسية أولادي"، مطالبة وزير التربية والتعليم برد كرامتها بعد 30 عاما من العمل في التربية والتعليم.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر تعنيف محافظ الدقهلية، لمديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس ويعلمها كيفية خلع شباك ألوميتال لتنظيفه، لقيامها بنقل تلاميذ الحضانة إليه، وطلب منها خلع ضلفة بنفسها.

وأثار المقطع المتداول غضب كثير من المواطنين الذين رفضوا قرار المحافظ وطريقته في تعنيف مديرة المدرسة أمام الموظفين والعاملين بالمدرسة.

وقرر المحافظ على إثر الواقعة عزل مديرة المدرسة من منصبها وعودتها إلى العمل كمعلمة لغة عربية.