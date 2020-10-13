محافظ الدقهلية يعزل مديرة مدرسة: "انتي فاشلة متستحقيش مكانك"

أصدر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، قراراً اليوم الثلاثاء، بعزل مديرة مدرسة "عمر مكرم" الابتدائية، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، من منصبها، وعودتها للعمل كمعلمة لغة عربية، بعدما وجه لوماً شديداً لها، بقوله: "انتي مديرة فاشلة، ومتستحقيش تكوني مديرة"، كما عبر المحافظ عن استيائه الشديد، بسبب سوء الأوضاع في غالبية المدارس التي تفقدها اليوم، لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها المحافظ، للمتابعة والتفتيش المفاجئ بمركز ومدينة دكرنس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، يرافقه نائبه، هيثم الشيخ، ومدير التعليم العام، الدكتور أحمد هيكل، حيث حرص المحافظ على تفقد دورة المياه والفصول بمدرسة "عمر مكرم"، قبل أن يبدي استياءه الشديد من وضع المدرسة، قبل يومين فقط من بداية العام الدراسي الجديد.

كما أبدى "مختار" تعجبه من سوء حالة "حمام" المدرسة، متسائلاً: "هو ده اتعمل فيه صيانة؟"، وتابع قائلاً: "هو انتي كل حاجة أسأل عليها تقولي العمال جاية دلوقتي، مش ده حمام تلاميذ، وهل اتعمل فيه صيانة، وهو انتم فوجئتم بموعد الدراسة؟"، ثم توقف أمام لوحة في طرقة المدرسة، ووجه كلامه إلى مديرة المدرسة: "إيه رأيك في اللوحة دي؟.. بصي عليها كده، وكل يوم تعدي عليها وهي معوجة، لما التلاميذ يشوفوها يعملوا إيه في حياتهم عدل؟".

وعند دخول المحافظ أحد الفصول، وجد المقاعد غير منظمة، والتراب يملأ المكان، ليعرب عن استيائه مجدداً بقوله: "يا نهار أزرق، ده فصل المفروض يستقبل الطلاب كمان يومين؟.. انتي مديرة فاشلة، ومتستحقيش تكوني مديرة، انتي بقالك 3 سنوات هنا إزاي؟.. انتي معزولة من بكرة"، ثم سألها: "انتي مدرسة أيه؟"، فأجابت بأنها مدرسة لغة عربية، فقال: "درسي لغة عربية زي ما كنت".

وتوجه المحافظ إلى قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس قائلاً: "كل المدارس اللي أنا شوفتها سيئة، وهذا يدل على تقصير الناس الموجودة، أنا عزلت مديرة المدرسة، لا تضطروني إني أعزلكم كلكم، وعلى فكرة مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة"، وخاطب مدير الإدارة التعليمية قائلاً: "عندك فرصة النهاردة كل المدارس في نطاق الإدارة لابد أن تكون لائقة بأهل الدقهلية".

وشملت الجولة تفقد مدرسة دكرنس الإعدادية الحديثة للبنات، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنه للمتابعة والتفتيش، للمرور على كافة المدارس بنطاق المركز، للاطمئنان على جاهزيتها للدراسة، ومعاقبة المقصرين في العمل.