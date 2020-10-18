محافظ دمياط تفتتح 4 مشروعات بقطاعي التعليم والصحة بالزرقا والسرو

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، ٤ مشروعات بقطاعى التعليم والصحة بتكلفة إجمالية ٣٠.٩٠٠ مليون جنيه، والتى جاءت بمرافقة عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم و جيهان حسين مدير هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، غريب عارف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا واللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

واستهلت المحافظ تلك الجولة التى جاءت تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، بافتتاح مدرسة الزرقا الابتدائية المشتركة، إذ استمعت لشرح تفصيلى عن الأعمال المُنفذة لإتمام عملية الإحلال الكلى للمدرسة الواقعة على مساحة ٦٧٧.٥٠ م٢ بإجمالى ٦ فصول دراسية وبتكلفة قدرها ٦.٢٧٥ مليون جنيه، هذا وقد تفقدت عوض عدد من الفصول والمكتبة واطمئنت على مستوى الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ أكدت على الالتزام بما أعلنته وزارتى التربية والتعليم و التعليم الفنى و الصحة والسكان من تدابير، ومراعاة التباعد الاجتماعى و التأكد من التزام المعلمين والطلبة بإرتداء الكمامة الواقية حفاظاً على سلامة الجميع.

وواصلت المحافظ جولتها بإفتتاح مدرستى كميلة الدعدع الرسمية للغات و الابتدائية المنشأتين حديثًا على مساحة ٦ آلاف م٢ بتكلفة قدرها ٢٤.٤٠٠ مليون جنيه و بإجمالى ٣٨ فصل دراسى، إذ أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذى لإنشاء المدرستين وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية، كما توجهت بالشكر للمجتمع المدنى لحرصهم نهو كافة أعمال المرافق لهذا الصرح التعليمى ، مؤكدة أنه سيتم التوجيه فورًا بتمهيد الطريق المؤدى للمدرستين. كما افتتحت المحافظ وحدة طب الأسنان بمستشفى السرو المركزى بتكلفة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تفقدت كافة التجهيزات بالوحدة المطورة طبقاً للاشتراطات الطبية ، إذ أثنت على جهود المجتمع المدني لتنفيذه تلك الأعمال على الوجه الأكمل.فيما وقد أكدت عوض تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لإحداث الطفرة التى تسعى المحافظة الى تحقيقها بكافة القطاعات، إذ نوهت إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلى و الجزئى ل ٥٦ مدرسة بكافة المناطق بالمحافظة، لافتة إلى أن دمياط من أولى المحافظات التى حققت أقل معدلات كثافة طلابية بالفصول الدراسية، كما أشارت إلى الجهود المبذولة التى تهدف إلى تطوير القطاع الصحى وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.