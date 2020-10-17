91 ألف طن رصيد صومعة الغلال للقطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18 ألف و301 طن، تشمل 8 آلاف و901 طن "يوريا"، و4 آلاف و500 طن زيت طعام، و4 آلاف و900 طن ملح، بينما بلغت حركة الوارد 49 ألف و556 طناً، تشمل 26 ألف و924 طن قمح، و1002 طن فول، و12 ألف و513 طن لفات حديد، و4 آلاف و117 طن "أبلاكاش"، و5 آلاف طن ذرة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات، 717 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يجري تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسيريلانكا وأمريكا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 446 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2152 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90 ألف و926 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86 ألف و101 طن، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1308 أطنان قمح، متجهاً إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 2026 شاحنة، منها 387 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 21 ألف و703 أطنان من البضائع العامة.