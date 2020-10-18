هند صبري تنعى فنانة تونس الأولى: عالم الغناء اليوم يتيم

نعت الفنانة هند صبري، مواطنتها المطربة التونسية الكبيرة نعمة، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراعًا مع المرض عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وكتبت "هند"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، قائلة: "رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي، رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف إدريس لقب فنانة تونس الأولى".

وأضافت، "رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 أغنية، الغناء التونسي اليوم يتيم، الله ينعمك يا نعمة".

الفنانة التونسية نعمة هي أصيلة قرية أزمور واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار صالح المهدي غيّر اسمها ولقبها باسم فني "نعمة"، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية، التي نعت المطربة الراحلة نعمة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

وحسب البيان عاشت الفنانة التونسية نعمة، طفولتها في قريتها قرب أهلها ثم انتقلت إلى العاصمة، حيث أقامت في نهج الباشا في بيت قريب من بيت الرصايصي الذي كان يعتبر آنذاك بمثابة استوديو الفن.

وبدأت الغناء في سن الحادية عشر من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لفائدة جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية.

والتحقت الفنانة التونسية نعمة بالإذاعة الوطنية كمطربة رسمية في سنة 1958، وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة.