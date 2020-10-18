تعرف على آخر رسائل باتشيكو قبل مواجهة الرجاء
كتب:
محمد خيري
02:32 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
باتشيكو
حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على تحفيز اللاعبين خلال المران الأخير، أمس السبت، قبل مواجهة الرجاء المغربي في التاسعة مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، من أجل تقديم أداء قوي، في المباراة، وعدم الرهبة من الخصم.
وكشف مصدر مرافق لبعثة الزمالك، لـ"الوطن سبورت"، عن أن "باتشيكو" أكد للاعبيه أن الزمالك فريق قوي وتاريخه كبير داخل القارة الأفريقية، ولابد أن يستغل الجميع هذا الأمر، واللعب بجدية من بداية المباراة حتى نهايتها، والتفرقة بينها وبين المباريات المحلية.
لمزيد من التفاصيل من هنا