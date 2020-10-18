"مصطلحات الأديان".. معجم للعلوم الدينية والفلسفية في مقارنة الأديان

صدر حديثا معجم مصطلحات الأديان تحت إشراف الدكتورة هبه إبراهيم النادي، أستاذ مساعد العقيدة الإسلامية، والدكتور أحمـد الشرقاوي المتخصص بالتاريخ والحضارة الإسلامية عن مركز التاريخ العربي.

وأكد الباحثين، في بيان، أن المعجم خطوة جريئة وواسعة نحو إثراء التراث المعجمي، ومشاركة فاعلة وتقدمية في سبيل عمل موسوعي عربي، وقفزة نوعية تتخطى حواجز المحلية واللغة إلى رحابة تلاقح الثقافات وعولمة العلم والتدويل المصطلحي.

وأضافا: "استغرق جهود فريق من الباحثين في سنوات عديدة، عبر تخصصات متراتبة من علوم إنسانية وتطبيقية، انصهرت كلها في بوتقة الدين الذي هو صانع الحضارات، جمع مصطلحات الأديان والمذاهب عبر التاريخ والحضارة، وقدمها بتعريف مختصر غير مخل، وجامع مانع غير ممل، وبأسلوب السهل الممتنع الذي يجمع بين الأكاديمية والبساطة، مع إيراد الصيغة الأجنبية لهذا المصطلح العربي، أو الصيغة الأصلية لهذا المصطلح في لغته الأم مع ما يقابله في الكتب العربية".

ويتميز هذا المعجم بكونه مرجع أساسي للعلوم الدينية والفلسفية وليس فقط المتخصصين في مقارنة الاديان، كما أنه من أكبر الموسوعات حتى الآن من ناحية عدد المصطلحات والمداخل المعلوماتية وعدد الصفحات والمجلدات.

وتابعا: "اعتمدنا الترتيب الأبجدي (الألفبائي) العربي في ترتيب مواد الكتاب، يوفر على المتخصص والباحث والمثقف والقارئ الجهد والوقت، وتحمل عنه عناء الغوص في علوم وكتب شتى، ليعرف معنى كلمة عابرة أو مفهوم مفصلي في كتاب ما، ثم تمد جسور التواصل بين ثقافات وأمم عبر ترجمة هذا المصطلح، بعد حذف الألف واللام من المصطلح والكلمات المركبة الأخرى، كما هو الحال في المعاجم".

ويقدم المعجم المصطلحات التي تقابل القارئ والأكاديمي العربي والمستشرق فيما بين يديه من مصادر ومراجع التاريخ في الفترة منذ ما قبل ظهور الإسلام وحتى الوقت الحاضر.