في ذكراه.. قصة "يونان" النبي في العقيدة المسيحية

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة "يونان" النبي بحسب العقيدة المسيحية والذي يوافق قصة سيدنا "يونس" في العقيدة الإسلامية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الإثنين، 25 توت لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم بحسب الاعتقاد المسيحي توفي النبي "يونان بن أمتاي من سبط زبولون، وهو من جتّ حافر بالقرب من الناصرة بالجليل، وكان في أيام يربعام الثاني ملك إسرائيل الذي ملك بين 783 – 743 ق. م.

ويذكر السنكسار، أن كلمة يونان من الأصل العبري يونا ومعناها (حمامة)، وبحسب العقيدة المسيحية فأن "يونان" قد أمره الله أن يمضى إلى مدينة نينوى (تقوم الآن مدينة الموصل بالعراق مكان مدينة نينوى القديمة) بالعراق، وينادى أهلها ليتوبوا ويرجعوا إلى الله إذ صعد شرهم إلى السماء، ولكنه خالف أمر الله فقام وهرب إلى ترشيش (ترشيش هي ترتيسوس وتقع جنوب أسبانيا قرب جبل طارق) في سفينة، فهاج البحر حتى كادت السفينة تغرق، فخاف كل من بالسفينة وطرحوا الأمتعة في البحر وصرخوا كل واحد إلى إلهه، أما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة ونام نوماً عميقاً. فجاء إليه رئيس النواتية وأيقظه قائلاً:" لماذا تنام، قم اُصرخ إلى إلهك لئلا نهلك." ثم ألقوا قرعة ليعرفوا بسبب مَنْ هذه البَلِيَّة فوقعت على يونان، ولما سألوه قال: (أنا عبراني هارب من وجه الله) فقالوا له ماذا نصنع بك ليهدأ البحر، فقال ألقوني في البحر فيهدأ لأني عالم أنه بسبـبي قد حدث هذا النوء العظيم.

ويتابع السنكسار: "فأخذوا يونان وطرحوه في البحر فتوقف عن هيجانه. أما الله فأعدَّ حوتاً عظيماً ليبتلع يونان، فكان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال، وصلى يونان في بطن الحوت صلاة عميقة، فأمر الله الحوت فقذفه إلى البَرّ، ثم صار قول الله إلى يونان ثانية قم اذهب إلى نينوى وناد لها بالمناداة التي أنا مكلمك بها، فقام يونان وذهب إلى نينوى ونادى فيها قائلاً بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى، فآمن أهل نينوى بالله وتابوا توبة حقيقية بالصوم والصلاة والتذلل، فلما رأى الله توبتهم الحقيقية، رحمهم وغفر خطاياهم ورفع غضبه عنهم، وبعد ذلك رجع يونان إلى أرض إسرائيل، واعتزل في مكان قريب من مدينة صور بالشام، إلى أن مات وعمره حوالي مائة سنة".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.