الأزهر لـ أئمة الصومال: مناهجنا الحارس الأمين على العقيدة السمحة

أكد الدكتور عبد الله محي عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف بمناهجه التي استقاها من القرآن والسنة عمل على حماية العقيدة الإسلامية من كل تشويه.

وأوضح خلال محاضرته لأئمة وعلماء الصومال عبر الفيديوكونفراس ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن التعريف بعلم العقيدة هو المدخل لدراسة الفرق الكلامية المختلفة، كما ألقى الضوء على مناهج العقيدة الإسلامية وعلى القضايا الفقهية عند الأشاعرة والماتردية.

وأشار إلى جهود علماء الأشاعرة في الرد على الفرق المختلفة، باعتبار أن الفكر الأشعري يمثل الفكر الوسطي المعتدل.

وقال إن الأزهر الشريف يتبنى هذا الفكر الوسطي وأن رسالته الحقيقية هي التعريف بعلوم الشرع الحنيف الذي يعد صمام الأمان للمجتمعات.

وطالب عزب علماء الصومال أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم ورسل هداية لهذا الدين الذي بنيت قواعده على السماحة واليسر.

كما أشار لضرورة العمل على توحيد الصف وعدم الفرقة حتى تعيش المجتمعات في أمن وسلام .