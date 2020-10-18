إصابة وزير الأشغال والنقل اللبناني بكورونا

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، ميشال نجار، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير النقل اللبناني، في تصريح اليوم، أن نتيجة الفحص المخبري الـ "بي سي آر" التي أجراها أمس جاءت إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يشعر بأية أعراض.

وأشار إلى أنه يقضي فترة حجر صحي إلزامية إلى حين التغلب على الفيروس، وأنه سيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية المتوفرة، مقدما اعتذاره لجميع من خالطهم قبل اكتشاف الإصابة وعدم معرفته بالأمر، ومطالبا منهم إجراء الفحوص اللازمة.

ويعد الوزير ميشال نجار ثاني وزير في الحكومة اللبنانية يصاب بفيروس كورونا، حيث سبق وأعلن وزير الخارجية شربل وهبه إصابته بالوباء في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتعافي لاحقا.