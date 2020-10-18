محافظ سوهاج يفتتح تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم "1" بحي الكوثر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم " 1 " التابع لشركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وجاء الافتتاح بالتزامن مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الباقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي، والعقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وتفقد المحافظ خط الإنتاج الجديد، والأقسام المختلفة بالمصنع، ومعرض منتجات المصنع، واستمع إلى شرح مفصل عن المصنع وأعمال التطوير التي تمت به، حيث تم دخول خط تعبئة جديد لإنتاج عبوات الجبن وزن 80جرام، بطاقة إنتاجية 9000 عبوة/ساعة، مشيدا بالمستوى المتميز للمصنع وجودة المنتجات، مؤكدا أن منتجات المصنع تعد إضافة قوية للسوق المحلي لتحقيق التوازن.

وأوضح اللواء محمد عبد الباقي أن مصنع الألبان رقم "1" يعد من أهم مشروعات التنموية والاقتصادية التي تقوم بها القوات المسلحة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوريد الفائض لتوفير مطالب السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن الدولة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لأبناء سوهاج، مشيرا إلى أن خطة تطوير المصنع تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لرفع كفاءة المصانع والمزارع التابعة للقوات المسلحة .

يذكر أن محافظ سوهاج شارك امس في ورشة العمل التي عقدت بمحافظة الأقصر لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من نواب المحافظين.