معاناة مها أحمد.. ابنها الأصغر مريض والأكبر "احتياجات خاصة"

أزمات نفسية وصحية تعيشها الفنانة مها أحمد خلال الفترة الحالية، بسبب مرض ابنها "عادل" الذي أعلن منذ أيام أنه يعيش مؤخرًا أسوأ أيام حياته.

وتعيش "مها" بين ابنها "عادل" والآخر "أحمد" صراعًا صعبًا في محاولة التضحية من أجلهما وتوفير حياة كريمة، حيث إن ابنها الأكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى رعاية كاملة مستمرة.

"بركة" العائلة

ومن جانبها قالت "مها" في تصريحات لـ"الوطن": ابني يمثل لى الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أعتبره رزقًا من الله، فهو أول ابن أنجبه، وأشعر أن الله ميزني به، وأستمر في شكر الله سبحانه وتعالى لأنه رزقني به، فهو "بركة" العائلة.

وتابعت، "لم يخلق الله سبحانه وتعالي "أحمد" من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء، استخدم الشفاط لإخراجه من رحمي أثناء عملية الوضع، ما أصابه بحالة نقص أكسجين واختناق، تسببت في تدمير 20% من خلايا المخ، فأثر ذلك عليه، وأفقده قدرته على الحركة والكلام".

وكشفت "مها" عن أسباب نشر ابنها "عادل" منشورًا حزينًا أثار ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "أكتب وإيدي بتترعش، وفعلًا تعبان، ومش قادر، ومش عارف أنا عندي إيه، مش عايز أخلي حد يشيل همي".

عادل حالة خاصة

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى: "تفاجأت مما كتبه ابني، وأشعر به لأنني مررت بنفس تجربته، خاصة أنى أتابعه وأتابع برنامج العلاج الخاص به"، موضحة: "عادل ابني حالة خاصة، ومحبوسين فى البيت بسبب كورونا".

وأضافت: "ابني عاش علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات وانفصل عنها وأصيب بحالة اكتئاب، وتم علاجه، وفجأة تعرض منزلنا للغرق".

وواصلت مها: "هناك مجموعة من الأزمات التى مرت بها الأسرة والتى منها تعرضي لحادث في الساحل الشمالي، ثم إصابتي بحالة ضيق فى التنفس"، مؤكدة أن نجلها يمر بحالة نفسية سيئة بسبب مرضه الذى لم يشفى منه.