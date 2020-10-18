تعليم القاهرة: تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات

قال محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إنّ هناك تعليمات لإدارات القاهرة بتسليم الطلاب الكتب المدرسية دون التقيد بسداد الرسوم، موضحا أنّ المديرية لديها توجيهات من وزير التعليم ومحافظ القاهرة بالتيسير على الطلاب وتسليمهم الكتب بمجرد بدء العام الدراسي.

91 ألف تابلت يتم توزيعها على طلاب أولى ثانوي

وأضاف عطية أنّ مديرية التعليم بالقاهرة استلمت حتى الآن 91 ألف جهاز تابلت، تمهيدا لتوزيعها على الإدارات التعليمية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام.

تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وتابع أنّ هناك تشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة الطلاب، إذ يتم التأكيد على ارتداء الكمامة للطلاب والعاملين بالمدرسة والتباعد الاجتماعي والحد من كثافة المدارس بتفعيل نظام الفصول التبادلية، علاوة على أعمال النظافة بالمدرسة ودورات المياه، وكل طالب يستخدم أدواته فقط، وتنظيم عملية الدخول والخروج من المدرسة.

وأشار إلى أنّ قيادات الإدارات التعليمية في جولات على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة، والتزام الإجراءات الوقائية داخل كل مدرسة.

وفي سياق متصل، أجرى نواب محافظ القاهرة ورؤساء الأحياء، جولات على المدارس لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد، إذ أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، زيارة لمدرستي حدائق شبرا الإعدادية بنات ومدرسة ناصر الثانوية بنات، بحضور أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل، والدكتور سعيد عبدالله، مدير عام الإدارة.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام الدراسة وحضور الطالبات، وأشاد بالتزام الطالبات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجدول المدرسي، والتزام الإشراف بتعليمات الوقاية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية، لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحي آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقق أكبر قدر من التباعد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة في مدرستي النيل الرسمية لغات، رياض أطفال ابتدائي وإعدادي، ومدرسة التحرير الابتدائية، كما شارك في طابور الصباح وتحية العلم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ووجّه عبدالعال التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسي ونصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف، قائلا: "حرب أكتوبر العظيمة التي عبرت من خلالها مصر الهزيمة إلى النصر، وبدأت نهضتها الحديثة".

وطمأن محافظ القاهرة، الأهالي والطلاب بأنّ الدولة اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنّه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.