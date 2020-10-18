محافظ القاهرة: 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن العاصمة بها نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة موزعين على 55 ألف فصل بنظام الأيام التبادلية لتقليل الكثافات وتوفير مناخ صحى آمن لإتمام العملية التعليمية، مؤكدًا أن توزيع الطلاب داخل الفصول يتم بطريقة تحقيق أكبر قدر من التباعد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة فى مدرستى النيل الرسمية لغات رياض أطفال ابتدائي وإعدادي ومدرسة التحرير الابتدائية ومشاركته فى طابور الصباح وتحية العلم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

ووجه عبدالعال التهنئة للتلاميذ بمناسبة بدء العام الدراسى ونصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف، قائلا: "حرب أكتوبر العظيمة التي عبرت من خلاله مصر الهزيمة إلى النصر، وبدأت نهضتها الحديثة"

وطمأن محافظ القاهرة الأهالى والطلاب بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة للزائرة الصحية وغرفة للعزل بكل مدرسة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها إن وجدت متوافر بها كافة المستلزمات، منوهاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتواجد منسق فى كل منطقة طبية للتواصل مع الإدارة التعليمية والزائرة الصحية بالمدارس والتأكد من وجود الإسعافات الأولية.

وشدد عبدالعال على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد، مؤكداً على رؤساء الأحياء بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات أولاً بأول.