محافظة القاهرة: تلقينا 90 ألف طلب تصالح من أصل 137 ألف مخالفة بناء

قال اللواء ابراهيم عوض، سكرتيرعام مساعد محافظة القاهرة، إن أحياء المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب من 90 ألف و200 طلب تصالح فى مخالفات البناء، مؤكداً أن هناك إقبال من المواطنين لتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عوض، لـ"الوطن"، أنه بإمكان أى مواطن تقديم طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية، وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة من باب التيسير على المواطنين، حيث توجد تعليمات للمراكز التكنولوجية باستلام أى طلبات تصالح بأى أوراق يقدمها المواطن وبعدها يستكمل أوراقه لحين البت فى طلب التصالح سواء بالقبول أو الرفض من قبل لجنة المعاينة.

24 ألف عقار مخالف بالقاهرة

وأشار إلى أن القاهرة بها 24 ألف و624 عقار مخالف يتضمن ما يقرب من 137 ألف مخالفة بناء، منوهاً إلى أنه لن يسمح بأى مخالفات بناء جديدة وسيتم العمل وفق اشتراطات البناء الجديدة التى تقرها الدولة لاحقا لضبط العمران ومنع فوضى البناء.

وحول عقوبة المتخلفين عن التصالح، قال عوض إن كل من يتخلف عن التصالح فى مخالفات البناء سيقع تحت طائلة القانون، وتنفيذ إجراءات تدريجية من قطع المرافق وصولاً إلى الإزالة.

من ناحية أخرى، انطلقت الدراسة فى 5459 مدرسة بمحافظة القاهرة بحضور نحو 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، ووجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالعاصمة، بحضور محمد عبدالتواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بضرورة اتباع كل الإجراءات والتعليمات التالية مع انطلاق الدراسة لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

ورصدت "الوطن"، توجيهات مدير مديرية التعليم بالقاهرة، لقيادات التعليم بالعاصمة مع انطلاق الدراسة.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية واستمرار حملات التوعية بالمدارس للحد من انتشار الفيروسات وفيروس كورونا المستجد.

-إلزام العاملين بارتداء الكمامات مع استخدام المواد المعقمة والكحوليات.

-الانتهاء من سحب الكتب المدرسية مع ذكر النسبة المئوية.

- التشديد على الزيارات والمتابعات المستمرة وفق توجيهات محافظ القاهرة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

-الحرص على السرية التامة في المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العمل وعدم إرسال بيانات إلى أي جهة دون الرجوع للمديرية.

- عدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، فهي مسئولية وتختص بها المديرية منعا للخلط والازدواجية.

- يتم إرسال التقارير الخاصة بكل مدرسة عن حالات الغياب والحضور للطلبة والمعلمين وذلك تحت اشراف مديرى المراحل ومسئول التجريبيات ورياض الاطفال ويتم إبلاغ مدير عام التعليم العام ومدير المكتب الفنى قبل الساعة العاشرة صباحا يوميا

- يتم الالتزام بجدول الحصص وفقا لكل مدرسة طبقا لظروفها ويراجع من الإدارة والمديرية والمراحل

- تحقيق أقصى درجات التباعد الأجتماعى داخل الفصل لاتقل عن متر على أن تكون طريقة الجلوس داخل الفصل على شكل (بقعة الشطرنج).

- ضرورة استلام جميع الطلاب الكتب بصرف النظر عن تحصيل المصروفات.

- إلغاء الإجازات الاستثنائية إلا المقدمة بتقرير من كموسيون طبى معتمد فقط لا غير.

- سد حالات العجز من المعلمين فى المدارس عن طريق الخدمة العامة والمشاركة المجتمعية، والأخصائيين الاجتماعيين والتعاون بين الجميع والاستعانة بالزملاء على المعاش، وإذا اضطر الأمر يتم الاستعانة بالموجهين لخدمة العملية التعليمية.

- التأكيد على التعلم عن بعد وارتياد المنصات التعليمية التربوية الموجهة من قبل الوزارة والمديرية والإعلان عنها بالتنسيق مع جميع المراحل التعليمية.

- يتم وضع جداول الحصص والدروس والجدول الخاص بمصادر التعليم الأون لاين (15) مصدرا بموقع الوزارة فى مكان واضح وظاهر داخل المدرسة.