عاجل.. حماية المستهلك يحيل 3 مدارس وجامعة للنيابة بسبب المصروفات

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، إنّه سيتمّ خلال ساعات إحالة 3 مدارس وجامعة خاصة للنيابة بسبب عدم التزامهم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة في أغسطس الماضي برد 25% من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المنتهي.

حماية المستهلك: المدارس رفضت تنفيذ التعليمات.. وغرامات تصل لمليون جنيه

وكشف "سمير"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ قرار الإحالة جاء بعد رفض الـ4 جهات الامتثال لتعليمات الجهاز ورغم توجيه أكثر من ضبطية من الجهاز لهم للتفاهم وتأكّيد ضرورة ترحيل المصروفات بقدر 25 % للعام الدراسي الجديد، وفي ظل ورود شكاوي كثيرة من أولياء الأمور ورفض الـ3 مدارس والجامعة الخاصة التنفيذ، تقرر الإحالة للنيابة لاتخاذ اللازم.

وفي أغسطس الماضي، ألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019-2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020-2021.

وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنَّ قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019-2020، فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة، موضحًا أنَّ غرامات تقع على المخالفين تصل لمليون جنيه.