"رقم ساخن ولجان شكاوى".. سبيل مواجهة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

رغم إسدال الستار على تفاصيل وملامح العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، فيما يخص جداول الحضور والغياب، والتحول بالعملية التعليمية إلى "الأون لاين"، بعد إتاحة مجموعة من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، التي تسمح بالتواصل المستمر بين الطالب والمعلم حتى أثناء تواجده في منزله، إلا أن مصروفات المدارس الخاصة لا تزال تمثل عائقا أمام أولياء الأمور الذين انقسموا الى عدة مجموعات.

قرر بعض الأهالي سداد المصروفات التي طلبتها المدارس دون النظر لنسبة الزيادة المقررة، فيما قام البعض الآخر بدفع قسط أول فقط، منتظرا ما ستُسفر عنه الأيام القادمة من خطوات تنفيذية لوزارة التربية والتعليم لتحجيم مطالب المدارس الخاصة بزيادات غير مبررة، فيما رفض القطاع الثالث سداد المصروفات للمدارس الخاصة التي تخطت نسبة زيادتها ما أقرته وزارة التربية والتعليم، وقرروا الاتجاه بشكواهم إلى الجهات المعنية.

التعليم تتيح دليل المدارس المصرية:

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، دليل المدارس المصرية، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بنوعية تلك المدارس والمصاريف الدراسية الخاصة بها.

حيث حددت الوزارة عدة نوعيات من المدارس هي: "المدارس الخاصة والتربية الرياضية والعسكرية والحكومية والتجريبية والتربية الخاصة"، مؤكدة أنه يمكن لولي الأمر الاستعلام عن المدارس ومصروفاتها بالدخول على الرابط التالي: https://search.emis.gov.eg/

"التعليم" تستقبل شكاوى أولياء الأمور ضد المدارس الخاصة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تستقبل شكاوى أولياء أمور ضد مدارس خاصة، بشأن مطالبتهم بدفع زيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد، وإرسال ملفات الطلاب الممتنعين عن الدفع إلى الإدارات التعليمية لتحويلهم الى مدارس حكومية، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مدرسة يثبت إجبارها أولياء الأمور على دفع مصروفات غير رسمية أو بها نسبة زيادة لم يتم إقرارها من الوزارة .

حماية المستهلك يدخل على خط الدفاع عن أولياء الأمور:

دخل جهاز حماية المستهلك على خط الدفاع عن أولياء الأمور في صراعهم مع مصروفات المدارس الخاصة، حيث أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتلقى شكاوى أي أسرة تواجه أزمات مع المدارس تقوم بالاتصال بالخط الساخن له وهو 19588، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، وتطبيق الهاتف الذي يقدم نصائح وعرض كل الأحداث الحديثة داخل وخارج مصر.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم على استقبالها شكاوى أولياء الأمور بشأن المدارس الخاصة، وكل ما يتعلق بزيادة المصروفات عما أقرته الوزارة من خلال لجان استقبال الشكاوى بالمديريات التعليمية أو في ديوان عام الوزارة.