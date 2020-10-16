"التعليم" عن مصروفات المدارس الخاصة: مش هتكلم عنها إلا بعد أول يناير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن موضوع المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، لن يتطرق الحديث فيه قبل الأول من يناير، عندما تجد الوزارة حلا له، "دي مش شغل وزارة التعليم، بس من هنا لهذا التاريخ مشاكل الباص واليونيفورم وطريقة دفع المصاريف مش هنتلكم فيها، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، والموضوع دة موضوع تعاقدي بين ولي الأمر والمدرسة، ممكن يحتكم لقسم البوليس، ويعمل محضر لكن احنا معندناش الوقت ولا ضبطية قضائية".

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن عدد المدارس التي تهتم بمصروفات الزي المدرسي والأتوبيسات المدرسية قليلة جدًا، بينما الوزارة تهتم بـ50 ألف مدرسة حكومية والتي لا توجد مثل هذه القضايا لديهم، "احنا حددنا أولوياتنا وهذا الموضوع يتم دراسته كل اللي بنطالبه محدش يفتحه قبل لما نخلص واحنا بنشتغل عليه إزاي وبقى سيبهولنا".

وكان "شوقي" كشف لـ"الوطن"، عن أن الحديث عن إغلاق المدارس بعد تحصيل المصروفات إشاعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ خلال ساعات وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلاً: "سنتصدى لكل الشائعات ولن نلتفت لها".

وقال وزير التعليم، إن العام الدراسي الجديد هذا العام سيكون استثنائيا، مشيرا إلى أن جميع المدارس خضعت لعمليات تعقيم وتطهير محكمة، كما تم تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والقائمين على العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

وأضاف شوقي، أن هناك غياب وحضور بين الطلاب، ولن نسمح بغياب أي طالب دون عذر قهري، مؤكدا أن من يتعدى نسب الغياب المقررة سيتم فصله، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والصحة، لمتابعة كل ما يستجد عن تداعيات فيروس كورونا.