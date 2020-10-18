نائب يطالب بتشكيل لجنة للتوفيق بين المرشحين على "وكالة الشيوخ"

شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبة النائب رمضان إمام تشكيل لجنة للتوفيق بين المرشحين على وكالة المجلس، وذلك لرأب الصدع فى إمكانية حدوث انشقاقات.

وقال النائب إمام قبل إجراء الانتخابات على مقعدى وكيلى المجلس: الهدف من اللجنة عدم حدوث حساسيات أوشقاق مع بداية عمل المجلس.

وشهدت الجلسة الإجرائية قبل قليل خوض كل من بهاء أبوشقة، وفيبى فوزى جرجس ورندا أحمد مصطفى وأيمن عبد المحسن الانتخابات على مقعدى وكالة المجلس .

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.