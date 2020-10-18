تنسيقية الشباب تحصد 12 مقعدا في مجلس الشيوخ: 7 معينين و5 منتخبين

حصدت تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس الشيوخ، 12 مقعداً بعد فوز 5 أعضاء منها في الانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي، قبل أن يشمل قرار تعيينات رئيس الجمهورية في المجلس 7 شباب من التنسيقية.

وجاء الـ7 أعضاء من التنسيقية الذين شملهم قرار تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس الشيوخ كالتالي: سها سعيد، محمد فريد، أكمل نجاتي، أحمد قناوي، علاء مصطفى، ومحمود تركي، ورامي جلال.

وأعربت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، عن جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم لشباب التنسيقية، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب في الحياة السياسية، وهو الأمر الذي لم يؤلف على مدار سنوات عديدة.

عبد الإله: التنسيقية كيان استطاع أن يفرض نفسه بقوة في الحياة السياسية

وأضافت عبدالإله، لـ"الوطن"، أن كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاع أن يفرض نفسه بقوة في واقع الحياة السياسية، على الرغم من حداثة تأسيسه، فعمر الكيان سنتين فقط، ولكن ما طرحه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجهودات والمشروعات والمبادرات، إضافة إلى رؤية مختلفة ووجهات نظر متباينة تعبر عن آراء وطموحات الشباب الساعي في تحقيق مستقبل افضل لوطنه، ما أدى إلى تعزيز ثقة القيادة السياسية بهذا الكيان الذي يثبت يوما بعد يوم استحقاقه هذه المكانة.

وتابعت أنه كان هناك 5 مرشحين من التنسيقية ضمن القائمة الوطنية على الشيوخ، والأن أصبح العدد 12 بتعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة، إضافة إلى 26 مرشحا في مجلس النواب بنظام القائمة، و5 مرشحين بنظام الفردي، في خطوة جيدة تأكد كفاءه ومهنية أعضاء التنسيقية، الذين سعوا بكل السبل والمجهودات لاستحقاق هذا الدعم.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.