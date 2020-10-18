برئاسة هريدي.. مجلس الشيوخ يفتتح جلساته بالسلام الجمهوري

انطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، على أنغام السلام الجمهوري، حيث ترأس الجلسة جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بينما يعاونه كلا من النائبين محمود ترك ونهى الشريف في إدارة الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

وتنص المادة 276 من لائحة مجلس النواب، على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية

دعم السلام الاجتماعى

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية