خط الاستشارات الطبية لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتلقى 1262 مكالمة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية لخدمة أهالى بورسعيد، تلقى 1262 مكالمة تليفونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الثانى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن عدد المكالمات التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو 2020 بلغت 422 مكالمة، كما بلغت 496 خلال شهر أغسطس و344 مكالمة خلال سبتمبر من العام الجاري، بإجمالى 1262 مكالمة واستشارة طبية واستفسار استقبلها خط الاستشارات الطبية منذ يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري.

وأشارت إلى أن خط الاستشارات الطبية يقوم بمتابعة المرضى تليفونيًا أو من خلال خدمة "الواتس آب"، ويرتكز عمله على متابعة مرضى العزل المنزلى والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإيصالهم بطبيب متخصص في حال ظهور أي أعراض جديدة أو زيادة في الأعراض لحالات العزل المنزلى والاشتباه، إضافة إلى التنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ فور ظهور أي حالات غير مستقرة وتستدعي النقل للمستشفى.

وأكدت أنه يتم العمل بخط الاستشارات الطبية يوميًا على مدار 24ساعة، لافتة إلى تقسيم العمل به إلى قسمين هما قسم مكالمات الاشتباه ويتم استقبالها على الرقمين 0663257999 و 0663257444، وقسم لتلقي الاستفسارات عن حالات العزل المنزلى عبر الواتس آب 01552139299.

ولفتت "الهيئة" إلى أن المتطوعين بالعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق مع غرفة الطوارئ، وتنسيق نقل الحالات التي تحتاج لمستشفى ومتابعتها بشكل مستمر، إلى جانب الحالات التي يتم متابعتها تليفونيًا خلال العزل المنزلى حتى تمام الشفاء.

ومن جانبه، قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه فى إطار تفعيل خط الاستشارات الطبية، تم التنسيق مع أطباء متطوعين لاستقبال المكالمات فى تخصصات "الباطنة، الجراحة، المسالك البولية، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام ، طب الأسرة"، مشيرًا إلى التنسيق مع إخصائيين واستشاريين "باطنة، صدر، طب اسرة ،انف واذن، عناية" لاستقبال مكالمات العزل المنزلي والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرى الطوارئ لاستقبال حالات الطوارئ سواء من خط الاشتباه او من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.

وأكد التلوانى أن ذلك يأتي فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على راحة المرضى وسلامتهم، وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية لأهالى بورسعيد بأعلى جودة وكفاءة تلبى احتياجات المواطن البورسعيدي، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تستهدف حماية المنتفعين بالأساس من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد19، إلى جانب التواصل مع المرضى ممن يحتاجون المشورة الطبية فور ظهور أى أعراض وتشخيصها تليفونيًا دون الحاجة للذهاب المستشفيات، وهو ما يخدم فى الأساس كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يظهر عليهم أى أعراض الإصابة بالفيروس، ما يساعدهم على الحصول على العلاج وهم فى أماكنهم ولا يضطرون للخروج للكشف، ومنعًا لانتقال الإصابة للآخرين حال الخروج والمخالطة، وبما يضمن بيئة صحية خالية من الأوبئة فى ظل تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى التى تحقق الجودة الشاملة فى أداء الخدمة الطبية.