"الصحة" عن موعد موجة كورونا الثانية في مصر: فتي وشائعات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحديث عن موعد محدد للموجة الثانية لفيروس كورونا فى مصر يعد " فتي وشائعات".

وأضافت العسال، لـ"الوطن": نحن مستعدون لأسوء السيناريوهات المتوقعة لفيروس كورونا، ووزارة الصحة واللجنة العلمية تعمل جاهدة بشكل مستمر على تحديث البروتكول العلاجي ليتناسب مع كافة الفئات العمرية.

وأكدت أن بروتكول العلاج المصري يعد من أفضل البروتكولات الموجودة على مستوى العالم وساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشفاء وانخفاض معدل الوفاة وقلة الحاجة لأسر الرعاية.

العسال: ما زالنا فى الموجة الأولى

وتابعت العسال أننا "ما زالنا فى الموجة الأولى للفيروس، ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وارتداء الكمامات بشكل مستمر، والحفاظ على التباعد الإجتماعى، وعدم المصافحة أثناء اللقاء والتقبيل والأحضان، وغسل اليدين باستمرار"

وشددت على ضرورة الاطلاع على مستجدات فيروس كورونا المستجد من مصادرها الرسمية لعدم حدوث أو التسبب فى مشاكل وأضرار نفسية بالغة على المواطنين.

وعن البروتكول العلاجى الجديد، قالت العسال "سيتم إضافة بعض مضادات الفيروسات خاصة مع دخول الشتاء، ونصحت المواطنين بضرورة أخذ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التى تتشابه أعراضها بشدة مع فيروس كورونا لكنها لا تقي منه".

وأكدت أن كافة مستشفيات الصحة مستعدة لاستقبال الموجة الثانية وتم توفير كافة الأدوية المستخدمة لمصابي فيروس كورونا، وهناك خطة معدة لاستقبال المصابين والأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الصحة: خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.