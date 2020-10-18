10 معلومات عن "السعار المميت".. حذرت منه "الصحة"

قدّمت وزارة الصحة والسكان، معلومات مهمة عن مرض السعار، وكيفية الوقاية منه، إذ أوضحت الوزارة في منشور توعوي لها، أنّ السعار مرض فيروسي يؤدي لالتهاب حاد في الجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، والتطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش يعتبر السبيل الوحيد للوقاية من المرض.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن المرض وكيفية التعامل مع الإصابة به، حسب منشور وزارة الصحة، كما يلي: