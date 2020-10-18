رئيس "الشيوخ": إعداد اللائحة الداخلية يستغرق 30 يوما

رفع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أولى جلسات انعقاده فى دور الانعقاد الأول ليوم 29 نوفمبر المقبل.

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه سيتم تشكيل اللجنة التى ستعد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى الجلسة البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن مدة إعداد اللائحة سيستغرق 30 يومًا.

وقال "عبدالوهاب"، إنه سيحدد مع هيئة مكتب المجلس تشكيل اللجنة التي ستعد اللائحة الداخلية، وسيتم عرضها فى الجلسة العامة.

ووجه المستشار عبد الرازق عبد الوهاب، تحية لمجلس الوزراء على ما قدموه في كافة المجالات، وفي ميلاد هذا الصرح، الذي سيبقي بجانب شقيقه الآخر وهو مجلس النواب.

وأشاد عبد الوهاب"، في كلمة له بالجلسة الإجرائية المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، بمجهود لجنة إدارة أصول مجلس الشيوخ، التي رفعت كفاءة قاعة مجلس الشيوخ والمبنى الخاص به.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات المهمة التي حددها الدستور، وهي:

- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

- دعم السلام الاجتماعي.

- يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.