سياسيون ونواب يشيدون بانطلاقة الشيوخ: يمثل كل المصريين وسيحدث نقلة

أكد سياسيون ونواب، أن مجلس الشيوخ، جاء ممثلا لكافة فئات الشعب المصري سواء النقابات المهنية ورؤساء الأحزاب، أو الشباب والشيوخ، والمرأة، مؤكدين أن تعيين عدد مناسب من الشخصيات السياسية والحزبية يعكس رغبة من القيادة السياسية للاهتمام بتمثيل الأحزاب في الحياة العامة الفترة المقبلة، لافتين إلى أن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية والتشريعية.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعيين عدد مناسب من الشخصيات السياسية والحزبية يعكس رغبة من القيادة السياسية للاهتمام بتمثيل الأحزاب في الحياة العامة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه في ظل ضعف الأحزاب يأتي تعيين عدد من رموزها في محاولة لتقويتها.

وأضاف بدر الدين لـ"الوطن"، أن هذه التعيينات محاولة لإحداث التنوع داخل المجلس، بتمثيل جميع الخبرات، بما فيها الخبرات السياسية ممثلة في رؤساء الأحزاب والسياسيين.

بكري: الشيوخ إضافة قوية للحياة السياسية والديمقراطية

من جانبه قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات النواب الحالية، إن مجلس الشيوخ جاء معبراً عن كل فئات المصريين، مؤكداً أن المجلس يمثل مختلف الفئات ويتميز بتنوع شديد بصورة غير مسبوقة.

وأضاف بكري لـ"الوطن"، أنه يتوقع أن يساهم مجلس الشيوخ بشكل كبير في دعم وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية وتحسين الأداء التشريعي، مشددا على أن دوري مجلسي الشيوخ والنواب تكاملي، حيث يكمل كل منهما الآخر.

حسونة: المجلس دليل على دعم المرأة

وبعثت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما قام بإصداره لعدد من القرارات الهامة الخاصة بتعيين 20 سيدة كعضو مجلس الشيوخ من الـ100 عضو.

وأضافت حسونة، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من تعيين 20 سيدة من ال100، وذلك ضعف النسبة المقررة في الدستور المصري والتي تصل ل 10%في المجلس ، يحسب له ضمن أجندة الانجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثير للدهشة خاصة وأن الرئيس يقف ويساند دائما المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريك أساسي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضحت أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية، مشيرا إلى أن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهي ما حققته المرأة.

وقال محمد إسماعيل المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ سيحدث نقله نوعية في الحياة التشريعية، كما سيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب في مناقشة ودراسة التشريعات.

وأضاف أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقًا لما نص عليه الدستور، قائلًا: "سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية".

وأضاف أن مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتًا إلى أن المجلس يؤدي دورًا مهمًا، وفقًا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقًا للدستور، مضيفًا أن الدولة تلجأ دائمًا إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، موضحًا أنه كان يجب عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

من جانبه قال أحمد فتحى، المرشح عن تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن مجلس الشيوخ سيُحدث نقلة في الحياة التشريعية، وصفحة جديدة في كتاب الحياة البرلمانية المشرف، مضيفًا أن التنسيقية تسعى لأن يكون مجلس الشيوخ إضافة للدولة على الصعيد التشريع.

وأعرب عن أمله في أن يكون لأعضاء مجلس الشيوخ دورًا بارزًا في دفع مسيرة إصدار التشريعات والقوانين بصورة منضبطة، وأن يكون مجلس الشيوخ سلطة تشريعية تبذل أقصى جهودها للتسهيل على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الشعب سيشعر بالفارق في العمل البرلماني نتيجة وجود غرفتين للتشريع، مؤكدًا أن وجود الشباب بمجلس الشيوخ أمر مبشر وإيجابي، لافتًا إلى أن نواب الشيوخ ينتظرون دعم وتشجيع الشعب.