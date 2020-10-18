رئيس "الشيوخ" في أولى كلماته للنواب: المهمة ثقيلة وأنتم أولو عزم

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقب انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، اليوم في الجلسة العامة الإجرائية لمجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية للبرلمان، قائلا إنّ اختياره رئيسا للمجلس، شرف يتوج به مشواره الطويل في القضاء العام والدستوري، وأخيرا العمل الحزبي والبرلماني.

وأضاف عبدالرازق، موجّها حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ، أنّ "شعب مصر وضع على كاهلكم المسؤولية، ونظر للمجلس العائد بعد غياب في مرحلة بناء مصر فيها وتحديات ومخاطر غير مسبوقة"، متابعا: "المهمة ثقيلة تحتاج العزم من أولي العزم، وأنتم أولو العزم، وأنا متأكد أنّكم قادرون على تحمل المسؤولية".

وتابع: "هناك أيادٍ استغلت طيش بعض أبناء الوطن، لكن الله حماه وهيأ له فارسا وطنيا غيورا تصدى لهم، وفوضه الشعب في إدارة دفة السفينة للطريق المستقيم، مستلهما ذلك من إرادة الشعب، ووقف لمن يتربص بهم من قراصنة، وتصدى لهم صلدا جسورا، وأبطل خططهم ورد كيدهم لنحورهم على يد قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ولم يشغله ذلك عن بناء مصر، فراح يبني في الميادين بما يسعد شعبه ويحقق استقراره، ويلجم به أعداءه".

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أنّ عودة غرفتي التشريع "الشيوخ والنواب" ليتعاونا بما يحقق مصلحة المجتمع، ورصد عبدالرازق، دور وصلاحيات ومسؤوليات مجلس الشيوخ.

وقال عبدالرازق إنّ الدستور خصّ مجلسكم الموقر بمهام كبيرة، وخصّه أيضا باقتراح ما يراه كفيلا لتحقيق المواطنة وتأكيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي، ودعم المقومات الأساسية للمجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في البند الثاني من الدستور، فضلا عن القيم العليا وترسيخ قيم الديمقراطية.

وأكد رئيس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ المادة 249 أعطت اختصاصات تشريعية وأحكام أخرى بما فيها من أدوات رقابية، مثل المناقشة العامة للحكومة، أو الاقتراح برغبة، وما يتم التوصل إليه يرفع إلى رئيس الجمهورية.