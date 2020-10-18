"زايد" و"القصير" يبحثان سبل التعاون لإحكام الرقابة على واردات الأغذية

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون لإحكام الرقابة على الواردات الغذائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل دكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء رئيس هيئة الدواء المصرية، ودكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، ودكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الصادرات والواردات، ودكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ودكتور نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وزيرة الصحة: بناء منظومة متكاملة من المعامل لفحص واردات الأغذية بجميع المنافذ وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، الخطة المقترحة لتطوير المعامل الإقليمية لفحص الأغذية على مستوى الجمهورية، وتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من جميع الجهات المعنية لتحسين منظومة معامل الأغذية والمياه، وفقًا لأحدث النظم العالمية في هذا الشأن.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل على بناء منظومة متكاملة من المعامل تشمل كافة التحاليل اللازمة لفحوصات واردات الأغذية بجميع الموانئ على مستوى الجمهورية، وإمدادها بأحدث التجهزة للفحص والاختبار، لضمان استقبال السلع الغذائية طبقًا للمواصفات ومعايير سلامة الأغذية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لسلامة الأغذية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

وزير الزراعة يوجه الشكر لوزيرة الصحة لما تبذله من جهد للارتقاء بالمنظومة

وأكدت على أهمية الربط المميكن بين جميع المعامل لتسهيل كافة الإجراءات لضمان بناء منظومة مميكنة إلكترونيًا على أعلى مستوى، لافتة إلى أهمية تدريب جميع العاملين بالمعامل على معايير الاعتماد الدولية، ووضع الاشتراطات الأساسية للبنية التحتية تمهيدًا لاعتماد هذه المعامل دوليًا، كما أكدت على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتحسين منظومة معامل فحص الأغذية بمصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون مع وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على واردات الأغذية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، فضلاً جهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.