إقالة ومكافأة وتكريم.. بداية ساخنة للعام الجديد في مدارس الدقهلية

شهدت مدارس الدقهلية ثلاثة مواقف متباينة خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، والأيام القليلة التي سبقت انطلاق الدراسة، بدأت بإقالة المحافظ لمديرة مدرسة "عمر مكرم" الابتدائية، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، لعدم الاستعداد الجيد لاستقبال العام الجديد، وهو ما قابله نادي دكرنس الرياضي بتكريم المديرة المقالة، لشعوره بما تنجزه داخل مدرستها، في ظل نقص الإمكانيات، وكانت المكافأة من المحافظ أيضاً لمديرة مدرسة "شجرة الدر"، بمدينة المنصورة، وإحدى المعلمات بنفس المدرسة، على مجهوداتهما في نظافة ونظام المدرسة.

وسادت حالة من الغضب، خاصةً بين العاملين في الحقل التعليمي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أثناء قيامه بتعنيف مديرة مدرسة "عمر مكرم"، بعدما طلب منها خلع "ضلفة" شباك ألوميتال، وانتهى الموقف بقرار المحافظ بإقالة مديرة المدرسة من منصبها، كما وجه إليها بعض الكلمات القاسية، بقوله: "أنت مديرية فاشلة"، وأعقب ذلك القرار موجة من التعاطف والتضامن مع مديرة المدرسة، التي أكد غالبية المتضامنين معها، أنها تعمل في ظل إمكانية مادية محدودة، بسبب عدم توافر العمالة اللازمة لنظافة المدرسة.

وسارع نادي دكرنس الرياضي باستدعاء كل من "كريمة محمود إبراهيم"، مديرة مدرسة "عمر مكرم" الابتدائية بدكرنس، بعد إقالة محافظة الدقهلية لها، و"صلاح أبو العلا"، مدير إدارة دكرنس التعليمية، و"محمد طارق"، مدير مدرسة الحديثة الإعدادية، والذين تعرضوا لانتقادات شديدة من جانب المحافظ، أثناء زيارته لعدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية، حيث تم تكريم المعلمين الثلاثة من قبل مسئولي النادي، بمنحهم الدروع التذكارية، ووجهوا لهم الشكر علي مجهوداتهم لإنجاح العملية التعليمية.

وجاء تكريم مديرة مدرسة أخرى، صباح اليوم الأحد، من المحافظ هذه المرة، عندما شهد طابور الصباح بمدرسة "شجرة الدر" الإعدادية، بمدينة المنصورة، حيث أبدى "مختار" إعجابه بطالبات المدرسة، بعدما شاهد الأداء الجميل للطالبات والنظام والانتظام داخل المدرسة، والاستعداد الجيد للعام الجديد، وإدارة معلمة التربية الرياضية للطابور باحترافية كبيرة، بالإضافة إلى ما لمسه من مستوى نظافة المدرسة، والمستوى الراقي والمتميز، الذي بدا عليه طابور الصباح.

وأصدر محافظ الدقهلية قراراً فورياً بمنح كل من مديرة المدرسة، منى العدوي، مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، و"منى منير"، مدرسة التربية الرياضية، مبلغ 2000 جنيه، لجهودهما المتميزة في العمل، موجهاً الشكر لجميع القائمين على العمل بالمدرسة.

وتعبيراً عن حالة الاستياء التي سادت بعض الأوساط لطريقة إقالة مديرة مدرسة "عمر مكرم"، أعلنت مؤسسة "تطوير الدقهلية"، والتي تضم شخصيات عامة من المجتمع المدني، رفضها لما بدر من محافظ الدقهلية، خلال زيارته لمدينة دكرنس.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها: "من دواعي الفخر والاعتزاز لمؤسسة تطوير الدقهلية تمسكنا الدائم بالتعامل الراقي والمتحضر والاحترام الكامل للآخرين، حتى عندما نختلف مع أي شخص، أو عند نقد أي مسئول، أو التنويه إلى أي قصور، ولم ولن نلجأ إلى إهانة أو الحط من قدر أي شخص"، وأكدت المؤسسة أن "هناك فارقا كبيرا بين التوجيه والنقد والمتابعة من جهة، والإهانة الشخصية، وخصوصاً العلنية، من جهة أخرى".