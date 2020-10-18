منح مجانية لـ50 طالباً من أبناء مطروح بالأكاديمية العربية للعلوم

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن قبول 50 طالباً من أبناء المحافظة، في كليات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال منح مجانية، قدمتها إليهم الأكاديمية، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

ووجه "شعيب"، في تصريحات له اليوم الأحد، الشكر إلى إدارة الأكاديمية على جهودها وتعاونها المثمر مع محافظة مطروح، للارتقاء بالعملية التعليمية بها، والعمل على تخريج كوادر علمية في المستقبل، تشارك في جهود التنمية بالمحافظة، وذلك من خلال توفير 50 منحة مجانية لأبناء مطروح.

جاءت تصريحات محافظ مطروح خلال استقباله، بمكتبه اليوم، الدكتور إيهاب ياقوت، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لشئون الأفرع الجديدة، والوفد المرافق له، لمتابعة المنح الدراسية التي وافقت عليها الأكاديمية لأبناء مطروح من خريجي الثانوية العامة هذا العام، للالتحاق بكليات الهندسة المعمارية، والحاسبات، والذكاء الاصطناعي، واللوجيستيات.

وتم خلال اللقاء استعراض قائمة الأسماء الذين تم اختيارهم، وفق الضوابط والشروط المعمول بها للقبول في المنح التي توفرها المحافظة بالتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية، ويتم اختيار الطلاب الراغبين في الترشح لتلك المنح من خلال لجنة مختصة وفقاً لرغباتهم ومجموع درجاتهم وأقسامهم خلال المرحلة الثانوية، ومدى توافقها مع الكليات التي تتوافر المنح بها.

وكلف "شعيب" رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المدارس المتواجدة كل في نطاقه، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا"، مع تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول، كما شدد على ضرورة توفير المناخ التعليمي الآمن في ظل جائحة "كورونا".