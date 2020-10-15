محافظ مطروح: لجنة تلتقي المواطنين بالقرى لمساعدتهم في رسوم التصالح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن لجنة التنمية المحلية تواصل أعمالها في لقاء مواطني قرى "حياة كريمة"، في مدن المحافظة؛ لتيسير إجراءات التصالح للمواطنين الأكثر احتياجا، والمساهمة فى سداد رسوم التصالح على بعض مخالفات البناء، خلال المدة المقررة، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وقال المهندس حسين السنيني، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة في مطروح، اليوم الخميس: "عقدنا ثلاث لقاءات حياه كريمة مع أهالى قرى سيدي شبيب وزاوية العوامة وفوكة بمركز ومدينة الضبعة، بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولي الجهات المعنية من المحافظة، وعدد كبير من المواطنين؛ للوقوف على أهم مطالبهم واحتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مساعدة الأهالى غير القادرين على سداد قيمة رسوم التصالح، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ومؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا، وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، والتخفيف من أعباء تنفيذ إجراءات التصالح في عدد من مخالفات البناء، عن كاهل محدودى الدخل، والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".

وأوضح "السنيني"، أن يراعى في ذلك أولوية أن يكون المستفيدين من قانون التصالح، هم المستفيدين أيضا من برنامج تكافل وكرامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، ودعوة جميع المواطنين وتحفيزهم على الإسراع في تقنين أوضاعهم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادى لهم.

من جهة أخرى، أكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، على توزيع 1025 كارت للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

وأضاف "عبدالغني": "وزعنا الكروت على المستفيدين بحضور الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة، ومحمد بكر يوسف، نائب رئيس المركز، وأحمد علي باغي، سكرتير المركز، تحت إشراف عثمان عبدالخالق، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي، في مركز ومدينة سيوة، لمساعدتهم على الحياة.