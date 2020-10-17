بمشاركة 72 صياداً و12 مركباً.. محافظ مطروح يوزع جوائز مسابقة الصيد

وزع محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، مساء اليوم السبت، جوائز مسابقة جمعية صيادين مطروح، والتى أقيمت بمقر الجمعية أمام الميناء الشرقي في مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، ورضا محمد عمر، مدير الثروة السمكية بمطروح، وناصر الله التماوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومجموعة من الصيادين.

وانطلقت مسابقة صيد الاسماك في مطروح أمس الجمعة، بمشاركة 72 صياداً، على متن 12 مركب صيد، وسلم المحافظ شهادات التقدير والجوائز على الفريقين الأول والثاني، الفائزين بصيد أكبر كمية من الأسماك بنظام "صيد التسقيط"، وكذلك على صائد أكبر سمكة، وأطول سمكة من البحر.

وأشاد محافظ مطروح بالمسابقة، مع تأكيد تقديم جميع الدعم وأهمية الإعلان عن تنظيم المسابقات القادمة، وتقديم جميع التيسيرات لها بمشاركة عدد فرق أكبر فى إطار الترويج السياحي، وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة، كما استمع المحافظ إلى عدد من مطالب الصيادين، مؤكداً على دراستها جميعاً، والعمل على الإرتقاء بتلك المهنة، مع ما تتمتع به مطروح من طول ساحلى لأكثر من 400 كيلومتر، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال الثروة السمكية وتنميتها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي والعائد الاقتصادي منها، مع توفير مزيد من فرص العمل في ذلك المجال.

ورصدت "الوطن" بالصور جانباً من حفل توزيع الجوائز في مسابقة الصيد بمطروح على المتسابقين من أهالي مطروح الصيادين الهواة، حيث قام كل من المحافظ ومدير عام مديرية الزراعة ورئيس جمعية الصيادين ومدير الثروة السمكية، بتوزيع الشهادات عليهم، فى أجواء احتفالية أضفت البهجة على جميع المشاركين والحضور.

وأكد المحافظ على دعمه للصيادين وقطاع الثروة المسكية في مطروح، لتنميته وتذليل جميع العقبات التي تواجه الصيادين وحلها، وذلك بهدف الاستفادة من المراكب والصيادين والاهتمام بالصيد للاستفاده من الساحل، حيث تضم محافظة مطروح شواطئ بطول 455 كيلومتراً، يوجد بها أجود أنواع الأسماك.