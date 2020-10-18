عاجل.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف طالبة ثانوي: خطيبها نشر الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بملاحقة إحدى الفتيات ومحاولة اختطافها ووضع صور تتضمن الواقعة بالمنشور حال سيرهما بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن عدم صحة الواقعة وأمكن التوصل للفتاة المشار إليها وباستدعائها تبين أنها "طالبة، ومقيمة بدائرة القسم" وبسؤالها أنكرت تعرضها لأي محاولات خطف أو مضايقة من قِبل الشخص الظاهر بتلك الصور.

وأضافت بقيامها باخبار "خطيبها" بشعورها بقيام أحد الأشخاص بتتبعها خوفا من الإيذاء إلا أنها فوجئت بقيام خطيبها بنشر الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي على خلاف الحقيقة، وباستدعاء خطيبها وسؤاله أيد ما سبق وأضاف بتحصله على الصور من أحد المحال التجارية بمحل الواقعة وقيامه بنشرها خشية من تعرض ذلك الشخص للفتيات بالمنطقة سكنهم، وأمكن التوصل لذلك الشخص الموضح بالصور وتبين أنه "عامل، ومقيم بالجيزة" وباستدعائه أقر بأنه المتواجد بالصور ونفى قيامه بأي أفعال تضر بالفتاة المشار إليها ولم يعلل سببا لادعائهما عليه بذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.