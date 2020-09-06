أمن القاهرة يستخرج بيانات عجوز دون مأوى ويودعها بمستشفى

سارعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن العاصمة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، لاستخراج بيانات إحدى السيدات بلا مأوى وإيداعها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من الجهات المختصة بوجود إحدى السيدات بلا مأوى، وتحتاج لرعاية طبية وإيداعها بأحد المستشفيات بدائرة القسم، واحتياجها لاستخراج بطاقة رقم قومي لحجزها بالمستشفى.

وعلى الفور جرى التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية باستخراج البيانات الخاصة بالمواطنة المذكورة، وانتقل أحد ضباط وحدة حقوق الإنسان لتسهيل إجراءات إيداعها بالمستشفى.