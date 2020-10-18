شروط وخطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني من بوابة "مرور مصر"

اتساقًا مع تطور الدولة واتجاههًا نحو رقمنه خدمات المرور، أعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمة جديدة لمالكي السيارات، عبر موقع بوابة "مرور مصر".

ووضعت الوزارة بعض الشروط حتى يتمكن الشخص من سداد رسوم الملصق الإلكتروني من خلال بوابة "مرور مصر".

وتستعرض "الوطن" شروط دفع رسوم الملصق الإلكتروني وخطوات سدادها "أون لاين"، في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط سداد قيمة الملصق الإلكتروني "أون لاين"

وضعت وزارة الداخلية عدة شروط لسداد قيمة الملصق الإلكتروني، كالآتي:

- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

خطوات سداد قيمة الملصق الإلكتروني من بوابة "مرور مصر"

- حتى تتمكن من تسديد قيمة الملصق الإلكتروني يجب الدخول من هنـــــا.

- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سي سي".

- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.

مع العلم أن تلك الخدمة ستُتاح للجمهور خلال الأيام المقبلة، وتم مد مهلة تركيب المصلق حتى 21 نوفمبر المقبل، وتعمل مكاتب المرور حتى 8 مساءً.

مميزات تركيب الملصق الإلكتروني

- الملصق الإلكتروني إلزامي على جميع المركبات، ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة.

- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها، دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.

ـ يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه.

ـ يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه.

- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه.

ـ تستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص.

ـ يسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ـ يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ـ يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

ـ الملصق له تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.