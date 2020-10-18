بدء فترة الصمت الانتخابي لتصويت المصريين بالخارج

تبدأ فترة الصمت الدعائي اعتبارا من الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 تمهيدا لإجراء انتخابات المصريين المقيمين خارج مصر التي تبدأ بإجراء طباعة بطاقات التصويت والإدلاء بالصوت وإرسالها لمقر البعثة الدبلوماسية والمحدد له يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر 2020 على أن يلتزم الناخب بإرسال خطاب التصويت بالبريد الحكومي المستعجل خلال اليومين المشار إليهما بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى.

ويعقب ذلك ثلاثة أيام لاستقبال البعثات الدبلوماسية خطابات التصويت وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 21 و22 و23 أكتوبر 2020 والتي تقتصر على استقبال الخطابات فقط.