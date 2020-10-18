بشرة خير.. عودة رحلات الشارتر من إسبانيا للأقصر في ديسمبر

تعتزم 7 شركات سياحة مصرية عاملة فى السوق الإسبانية، تسيير رحلات طيران "شارتر" بين عدد من المطارات في إسبانيا، ومطار الأقصر الدولي، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمدن السياحة الثقافية، وذلك ابتدءاً من 21 ديسمبر القادمن وحتى 19 يوليو المقبل.

وتخطط الشركات السياحية، بالتعاون مع شركات أخرى، لتدشين برنامج كامل شامل الطيران والإقامة والزيارات، يتضمن رحلة طيران "شارتر"، يوم الاثنين من كل أسبوع، من إسبانيا إلى الأقصر، ثم يتم إطلاق رحلة أخرى من أسوان إلى القاهرة، للإقامة فيها، وبعد ذلك رحلة العودة إلى إسبانيا.

ومن المقرر أن تصل مدة الإقامة، التي يتضمنها البرنامج، إلى 7 ليالي و8 أيام، بتكلفة تتراوح بين 500 و900 يورو تقريباً للسائح الواحد، وفي حالة استجابة السوق لذلك العرض، يتم استكمال تسيير تلك الرحلة الأسبوعية حتى شهر يوليو 2021.

وبدأت الأقصر في استقبال الزوار بالفنادق العائمة و"الدهبيات"، بعد استئناف العمل بها خلال الشهر الجاري، عقب إغلاق استمر أكثر من 7 شهور، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعدما أقرت العديد من الشروط والإجراءات، لاتخاذها لبدء التشغيل، احترازاً من عودة انتشار الوباء العالمي مرة أخرى بالمدينة، ومنها:

1- خفضت السلطات الإشغالات في كل المرافق إلى 50%، بداية من البالون والفلوكات النيلية والمتاحف والمناطق الأثرية.

2- ألزمت السلطات أصحاب "الحناطير" بعدم تخطي عدد الراكبين اثنين، وبالنسبة للجمال والخيول، اقتصار الجولة على راكب واحد فقط.

3- قامت بتعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا، قبل فتحها للزيارة، تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء، ومفتشي الآثار.

4- أصبح قياس درجة حرارة العاملين بها يوميا، والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يجري اكتشافها.

5- وضعت ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف؛ حفاظا على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

6- وفرت أدوات وقاية شخصية (تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

7- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض، والتدابير الوقائية اللازم اتباعها كافة؛ لمنع الإصابة فيما بينهم.

8- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط)، وعدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فردا (لحين إشعار آخر).

9- التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع الشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيمها بعد كل استخدام، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص، في أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

10- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة، بواقع 100 زائر/ ساعة بالمتاحف، ومن 10 إلى 15 زائرا لزيارة مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

11- مواصلة تهيئة المراسي النيلية في الأقصر؛ لبدء عمل الفنادق كما يجري إعادة تهيئة المرسى الرئيسي بالمحافظة، بالتزامن مع عودة عمل الفنادق العائمة.

12- استمرار عمل لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشات الفندقية، لمعاينة وتفتيش الفنادق العائمة، التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

13- اللجنة تقوم بمعاينة التفتيش السياحي بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة.

14- وتضمنت ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرطا خاصا للمراسي، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات.

15- توفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة.

16- توفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

17- فور وصول الفوج السياحي إلى الفندق العائم كان يجري المزيد من الإجراءات الاحترازية، كتطهير الحقائب بالمطهرات، ثم قياس درجات حرارة السياح قبل دخولهم للفندق العائم.

18- توفير مطهرات ومنحها للأفواج السياحية، قبل تسكينهم في الغرف المخصصة، التي خضعت للتعقيم من قبل فرق متخصصة.

19- وضع إرشادات طبية في أنحاء الفندق كافة، لحث النزلاء على الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المطعم وعلى سطح الفندق العائم وأثناء الدخول أو الخروج.

20- وضع رسائل صغيرة بكل غرف التسكين التي تحتوي أكثر من فرد، تؤكد على ضرورة استخدام أدوات ذات استخدام شخصي فقط، وعدم استخدام أدوات الغير.