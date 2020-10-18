الحكومة: توقعات بوصول صادراتنا الدوائية لـ310 ملايين دولار في 2024

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وجود توقعات بزيادة الصادرات الدوائية المصرية في الفترة المقبلة.

وألقى "المركز"، في تقرير معلوماتي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، الضوء على تضمن أبرز مؤشرات تقرير صادر عن مؤسسة فيتش بشأن مستقبل الصناعات الدوائية والرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تحت عنوان "فيتش تتوقع زيادة الصادرات الدوائية المصرية حتى 2024".

وقال "المركز"، في "الإنفوجراف"، إن "فيتش" تتوقع نمو الصادرات المصرية بمعدل إجمالي 5,2% في الفترة من 2020 - 2024 كما تناول فرص مصر للتحول لنقطة ذات أهمية لتجارة الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا لما يمتلكه قطاع تصنيع الأدوية المصري من مؤهلات علاوة على ما توليه الحكومة من اهتمام لهذا القطاع الحيوي.

وأشار "معلومات الوزراء"، إلى أن توقعات "فيتش" تتضمن ارتفاع حجم الصادرات الدوائية المصرية لتُسجل 310.5 مليون دولار بحلول عام 2024.

ورغم توقع "التقرير"، ارتفاع صادرات مصر الدوائية إلى العالم، إلا أنه توقع أيضاً نمو الواردات الدوائية المصرية بنسبة 4.9% حتى العام نفسه.

وعن أهم الدول المستوردة للمنتجات الدوائية المصرية، قال "الإنفوجراف"، إن اليمن تتصدرها بقيمة تزيد قليلاً عن 40 مليون دولار، تليها السعودية بـ40 مليوناً، ثم السودان بما يزيد عن 20 مليون دولار قليلاً، ثم العراق، والأردن.

ولفت إلى أن أهم المستثمرين الأجانب في صناعة الدواء في مصر هم شركة "جلسكو سميز كلين" بقيمة 800 مليون دولار، وشركة جونسون آند جونسون بقيمة 7.75 مليون دولار.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع عقده مع عدد من المسئولين مؤخراً وجود فرص لزيادة صادرات قطاع الدواء المصري، موجهاً بتذليل أية عقبات قد تواجه زيادة صادراته.